xryl

Sachant qu’ils ne savent pas qui fraude, toute estimation du montant de la fraude est farfelu de toute façon.

Il va quand même falloir que le français comprenne que la fraude, c’est du vol à soi-même, car toute fraude implique une augmentation du prix des services que l’on paye tous.

Il manque une loi en France pour les procédures abusives qui implique obligatoirement un dommage à l’innocent égal à 3x son taux horaire pour le temps de gestion du dossier (en plus des coûts juridiques). Ça devrait calmer les procédures abusives des grosses sociétés.