Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut faire baisser le prix de l'électricité de 10%, en se basant sur un grand plan énergétique. Une promesse bienvenue, après dix ans d'augmentation brutale frôlant les 40%.
Après des années à voir grimper leurs factures d'électricité, les Français pourraient bientôt souffler. Matignon aimerait mettre en place un plan ambitieux, qui consisterait à réduire le prix de l'électron de 10% chaque année, en jouant sur la fiscalité. La piste privilégiée serait de diminuer l'accise, cette fameuse taxe qui alourdit chaque facture de plusieurs centaines d'euros.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le gouvernement fait de la baisse du prix de l'électricité un objectif prioritaire
Sébastien Lecornu a mis les choses au clair. L'énergie rejoint désormais ses « priorités absolues », au même niveau que le déficit, la sécurité ou l'agriculture. Le message politique est sans ambiguïté, l'idée étant de redonner du pouvoir d'achat aux Français en s'attaquant directement à leur facture d'électricité. Une annonce faite alors que le budget 2026 s'enlise au Parlement.
Le ministre de l'Économie Roland Lescure et Serge Papin, ministre du Pouvoir d'achat, ont pour mission d'élaborer des scénarios concrets de baisse tarifaire. L'objectif de réduction de 10% devrait être intégré au budget 2026, comme l'écrit Selectra. Mais le gouvernement reste prudent sur le calendrier, avec une mise en œuvre probablement repoussée à février prochain.
La baisse devrait être reliée à la fiscalité. L'exécutif pourrait baisser l'accise sur l'électricité, cette taxe qui pèse des centaines d'euros chaque année sur les ménages. Le levier existe, mais encore faut-il trouver comment compenser le manque à gagner pour les finances publiques. D'où le fait, comme nous le disions, que même si le budget 2026 venait à être voté, les Français ne verraient probablement rien changer sur leur facture avant la fin de l'hiver.
La facture électrique des Français a bondi de 40% depuis 2015
Ces dernières années, les tarifs de l'électricité ont explosé en France. En 2015, une famille de trois personnes dans un logement tout électrique de 75 m² consommant 12 742 kWh par an, payait 1917 euros sur l'année. En novembre 2025, cette même famille doit débourser 2672 euros. Une hausse vertigineuse de 39,4%, soit 755 euros de plus à payer pour un an d'électricité.
La tempête énergétique européenne de ces dernières années trouve racine dans la guerre en Ukraine, la flambée des prix de gros, ou encore les problèmes de corrosion sur les centrales nucléaires françaises, qui ont mis des réacteurs à l'arrêt. Le prix de l'abonnement a, lui, carrément doublé (+114%), ce qui a plombé les petits consommateurs. Le bouclier tarifaire a bien permis d'amortir le choc, mais au prix fort pour les finances publiques.
Paradoxalement, alors que les prix de marché se sont calmés et que la France dispose d'une électricité déjà 40% moins chère qu'en Allemagne grâce à son parc nucléaire, les factures restent élevées. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a progressivement remonté les taxes pour renflouer les caisses. D'où cette nouvelle offensive qui, sous réserve des discussions avec le Parlement, aboutira enfin à une baisse concrète pour les Français.