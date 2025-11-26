La tempête énergétique européenne de ces dernières années trouve racine dans la guerre en Ukraine, la flambée des prix de gros, ou encore les problèmes de corrosion sur les centrales nucléaires françaises, qui ont mis des réacteurs à l'arrêt. Le prix de l'abonnement a, lui, carrément doublé (+114%), ce qui a plombé les petits consommateurs. Le bouclier tarifaire a bien permis d'amortir le choc, mais au prix fort pour les finances publiques.