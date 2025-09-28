FLARE a également cherché à limiter les coûts d’investissement et d’exploitation. Selon le livre blanc, une installation expérimentale pourrait coûter 1/20e du NIF, qui a nécessité 5,3 milliards de dollars. Les composants clés, comme le système de distribution d’énergie, coûteraient 1/10e des systèmes d’allumage rapide précédents. Les réacteurs commerciaux pourraient utiliser des systèmes de faible puissance déjà disponibles et produire de l’électricité flexible pour les réseaux modernes.

Cette technologie pourrait alimenter une ville comme Coventry, soit environ 345 000 habitants, et s’adapter aux besoins des centres de données d’IA, très consommateurs d’électricité de base. Le développement repose sur les chaînes d’approvisionnement existantes et pourrait réduire le temps nécessaire aux approbations et au raccordement au réseau. Robert Trezona, d’IP Group, souligne : « Le concept FLARE et son développement constituent des preuves marquantes du modèle économique allégé de First Light, ouvrant la voie, grâce à des partenariats, à une fusion nucléaire commercialement viable – une source d’énergie propre et quasi infinie ».

Le projet offre aussi un avantage stratégique sur le tritium, isotope rare nécessaire à la fusion, et pourrait positionner le Royaume-Uni en tête du développement de réacteurs à échelle commerciale. Lord David Willetts ajoute : « First Light Fusion a désormais montré une voie crédible vers une fusion commerciale viable. Le défi consiste désormais à faire en sorte que le Royaume-Uni soit à la pointe du développement rapide de cette technologie ».

First Light prévoit de démontrer la faisabilité commerciale de FLARE d’ici le milieu des années 2030 avec une installation de 100 à 200 millions de dollars. Pour comparaison, des projets similaires comme le NIF ont coûté plus de 5 milliards de dollars, tandis que l’installation pulsée équivalente à haute intensité coûterait entre 300 et 600 millions de dollars. Selon Goldman Sachs, le marché mondial de la fusion pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars par an d’ici 2050.