La NASA n'a plus le temps, semble-t-il. En collaboration avec General Atomics, elle teste actuellement un nouveau carburant pour réacteur à propulsion nucléaire thermique (NTP) au Marshall Space Flight Center en Alabama. Elle vise non pas la Lune, mais le développement d'une technologie capable de réduire le temps de voyage vers Mars à seulement 45 jours, contre six mois avec les moteurs à propulsion chimique conventionnels.

Ce carburant a été conçu pour résister à des températures extrêmement élevées et à un environnement d’hydrogène gazeux chaud, des conditions typiques dans les réacteurs NTP fonctionnant dans l’espace. Même si les fins de mois sont difficiles pour l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, l'ambition d'aller toujours plus loin et plus vite est bien là.