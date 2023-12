Un casse-tête la production d'électricité sur la lune ? Rolls-Royce planche sur un micro-réacteur nucléaire pour les futures missions habitées

Présenté lors de la conférence spatiale du Royaume-Uni, qui s'était tenue le mois dernier à Belfast, le mini-réacteur nucléaire n'est pas encore achevé. C'est le concept de la technologie qui sera utilisée qui a proposé au public. Rolls-Royce espère pouvoir l'achever d'ici six ans, et l'installer pour une mission lunaire à l'horizon 2029.

Les scientifiques de l'équipe de développement cherchent actuellement un moyen pour transformer les réactions nucléaires en électricité qui soit plus pratique que ce qui se fait habituellement sur notre planète bleue. Pour rappel, dans nos centrales, la chaleur produite par la fission des atomes fait bouillir de l'eau, dont la vapeur fait ensuite tourner une turbine, elle-même reliée à un alternateur, qui produit au final de l'électricité.

À noter que même s'il est à la base construit pour les missions lunaires, ce mini-réacteur pourrait, selon Rolls-Royce, être aussi utilisé dans de nombreuses configurations sur la planète Terre. « La technologie des micro-réacteurs permettra de répondre aux besoins commerciaux et militaires tout en offrant une solution pour décarboner l'industrie et fournir une énergie propre, sûre et fiable » a ainsi indiqué la directrice des programmes du futur chez Rolls-Royce Abi Clayton.