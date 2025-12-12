Froz1x

Ne vous inquiétez pas, la facture va augmenter .

https://www.numerama.com/sciences/2137915-rte-alerte-les-francais-ne-consomment-pas-assez-delectricite-et-cest-un-probleme.html

C’est ce que dit RTE dans son document. « Un surdimensionnement pérenne du parc de production par rapport à ses débouchés en France et dans le reste de l’Europe engendrerait un surcoût » aux alentours de 7 %, voire 10 % pour ce qui est du coût du système électrique, en €/mégawattheure (MWh, soit la quantité d’énergie produite ou utilisée sur une heure).

Moi j’ai une idée.

On fait baisser les factures (il parait que les coûts de productions ne représente qu’une petite fraction de cette dernière…).

La France en consomme donc plus (=augmentation de la demande).

Et comme ça, on a chaud, et on paye moins cher.

Mais évidemment, ça ne doit pas être aussi simple.

Ne pourrait-on dès lors pas exporter ce surplus aux pays voisins ? Hélas, non : les autres nations européennes sont aussi confrontées à un trop-plein, surtout en énergie renouvelable (solaire ou éolien), au moment où l’on voudrait trouver des débouchés à l’extérieur. On a donc un double souci, à la fois sur la demande intérieure et la demande extérieure.

Autre idée à la con: on vend ce surplus trèèèèèès cher aux ricains (vu qu’ils aiment nous e*****r avec les énergies) via un cable sous-marin (mais est ce faisable ?).