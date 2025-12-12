On y presque avec l'EPR de Flamanville. Il va enfin pouvoir donner la pleine mesure de ses capacités !
La saga EPR a fait couler beaucoup d'encre au fil des années, à cause de retards très étendus et de surcoûts particulièrement importants enregistrés dans la construction de l'EPR de Flamanville (Manche). Pourtant, ce réacteur a finalement bien vu le jour, avec un branchement au réseau EDF effectué au mois de décembre 2024. Et après cette année de battement, il va pouvoir fonctionner à plein.
L'EPR de Flamanville va pouvoir tourner à pleine puissance
L'odyssée de l'EPR de Flamanville va connaître son aboutissement. En effet, selon une information de France Info, l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR) vient de donner son autorisation pour qu'il fonctionne à plus de 80%, et puisse donc tourner à pleine puissance.
La montée en puissance du réacteur a été progressive durant toute l'année 2025, afin de bien s'assurer de son fonctionnement correct. Une phase nécessaire, comme le montre par exemple l'arrêt imprévu de deux mois qui a eu lieu entre la mi-février et la mi-avril 2025, à cause d'un défaut détecté sur le système de réfrigération ultime utilisé pour refroidir la puissance résiduelle du réacteur en cas de situation accidentelle.
Le couvercle de la cuve du réacteur doit encore être changé
L'EPR va ainsi maintenant pouvoir tourner à 100% de ses capacités. Un stade de pleine puissance qui ne va pas empêcher la poursuite d'un programme d'essais, grâce auquel les équipes pourront repérer d'autres éventuelles anomalies techniques. Cette nouvelle montée en puissance durera jusqu'au mois de septembre prochain.
Une première visite complète réglementaire sera en effet menée à partir de la fin du mois de septembre 2026, pour laquelle le réacteur sera mis à l'arrêt, durant une période de 350 jours. EDF va par ailleurs aussi mener des travaux au niveau du couvercle de la cuve du réacteur, qui va devoir être changé, du fait d'anomalies repérées.