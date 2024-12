C'est la fin d'un long chantier, beaucoup plus long que ce qui était initialement prévu. Après dix-sept de travaux, dont douze ans de retard, et un coût des travaux qui a explosé pour atteindre finalement les 19 milliards d'euros, le réacteur nucléaire de la centrale de Flamanville (Manche) a été mis en marche. Il devient ainsi le troisième au monde à fonctionner, après celui de Taishan en Chine, et celui mis en marche l'an dernier en Finlande.