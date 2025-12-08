Le projet d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo à Bure passe une étape importante. Les grandes manœuvres vont pouvoir prochainement débuter.
Avec la fin de l'approvisionnement en gaz russe historiquement très bon marché, et l'explosion de la technologie très énergivore de l'intelligence artificielle, l'énergie nucléaire est revenue en grâce. Mais qui dit centrale nucléaire, dit déchets nucléaires, dont certains très dangereux qui doivent avoir un traitement particulier. Et c'est un projet dédié à cette tâche qui vient de franchir une étape majeure en France.
Le projet d'enfouissement de déchets nucléaires très dangereux Cigéo est validé
Il a fallu 30 mois d'expertise et d'instruction, mais cette fois, c'est bon. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection appose finalement son satisfecit sur le projet hors norme Cigéo, dont les conditions de sûreté sont considérées comme « satisfaisantes. »
Ce projet a pour ambition de créer à Bure, dans la Meuse, un site d'enfouissement de déchets nucléaires les plus dangereux à 500 mètres sous la terre. Sa mise en fonction doit normalement avoir lieu à partir de 2050. « C'est une étape cruciale qui a été franchie avec succès » s'est ainsi félicitée la patronne de l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), Lydie Evrard.
Les déchets seront déposés dans une couche géologique argileuse profonde
D'autres formalités administratives sont maintenant à remplir, avant la décision officielle de création du site, qui se fera à travers un décret pris en Conseil d'état, d'ici au minimum 2028. De là pourront commencer la création d'un site d'une importance historique, qui est conçu pour une période dépassant même une vie humaine. Du lancement de sa construction à sa fermeture programmée, en 2170, il devrait ainsi se passer 150 ans.
Le projet Cigéo affichera une capacité de stockage de 83 000 m2 de déchets nucléaires très dangereux, une capacité réservée pour moitié par des déchets déjà produits. Il a été conçu pour les installations nucléaires existantes ou dont le projet était connu à la fin 2016. Enfin, les scientifiques français ont fait le choix de stocker les déchets dans une couche géologique argileuse profonde, contrairement à leurs confrères suédois et finlandais, qui ont arbitré en faveur d'une couche granitique.