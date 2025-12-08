Il a fallu 30 mois d'expertise et d'instruction, mais cette fois, c'est bon. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection appose finalement son satisfecit sur le projet hors norme Cigéo, dont les conditions de sûreté sont considérées comme « satisfaisantes. »

Ce projet a pour ambition de créer à Bure, dans la Meuse, un site d'enfouissement de déchets nucléaires les plus dangereux à 500 mètres sous la terre. Sa mise en fonction doit normalement avoir lieu à partir de 2050. « C'est une étape cruciale qui a été franchie avec succès » s'est ainsi félicitée la patronne de l'Agence pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), Lydie Evrard.