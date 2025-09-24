Bonne nouvelle pour TotalEnergies, qui a remporté l'appel d'offres du parc éolien Centre Manche 2. Estimé à 4,5 milliards d'euros, il alimentera un million de foyers français, du jamais vu dans le pays.
L'énergie verte française prend un bon bol d'air frais après l'annonce de TotalEnergies, qui indique mercredi 24 septembre avoir décroché le saint Graal de l'éolien offshore hexagonal. Le géant a été désigné par l'État français comme lauréat d'un appel d'offres d'éolien offshore hors du commun. Le projet d'1,5 gigawatt représente tout simplement le plus gros investissement énergétique renouvelable jamais réalisé en France. Sa production démarrera dans quelques années.
Des éoliennes géantes pour alimenter la France de demain
C'est au large de la belle Normandie qu'un champ d'éoliennes de 1,5 gigawatt va bientôt voir le jour. Pour donner un ordre d'idée, sa puissance équivaut à celle d'un réacteur nucléaire moderne. Le parc Centre Manche 2, dont TotalEnergies sera l'opérateur, sera précisément implanté à plus de 40 kilomètres des côtes, dans une zone où les vents marins soufflent avec une régularité ô combien précieuse pour la production électrique.
Ces turbines marines produiront chaque année 6 térawatts-heures d'électricité verte, c'est plus encore que la consommation annuelle de Lyon et Marseille réunies. Concrètement, plus d'un million de foyers français pourront s'éclairer, se chauffer et faire fonctionner leurs appareils électroménagers grâce à cette seule installation. L'État a d'ailleurs validé ce projet au tarif de 66 euros le mégawatt-heure, un prix assez compétitif face aux énergies conventionnelles.
Le calendrier industriel s'étale sur une décennie. TotalEnergies finalisera ses études techniques d'ici début 2029, pour valider définitivement cet investissement XXL. Les premières éoliennes entreront en service en 2033, parfaitement coordonnées avec les infrastructures de raccordement que RTE, le gestionnaire du réseau électrique national, aura préparées.
Un investissement record de 4,5 milliards d'euros et 2 500 emplois créés
Cette méga-installation nécessitera 4,5 milliards d'euros d'investissement, une somme record pour TotalEnergies en France depuis trente ans. Le groupe pétrolier transformé mise ainsi gros sur la transition énergétique française, dans une région qui développe déjà une expertise reconnue dans l'éolien maritime. D'ailleurs, son ancien partenaire allemand RWE a choisi de se retirer du projet, laissant TotalEnergies seul maître à bord.
L'impact local s'annonce aussi considérable pour la Normandie. Pendant les trois années de construction, ce sont 2 500 ouvriers, techniciens et ingénieurs qui travailleront sur ce chantier d'exception. Et le groupe s'engage en parallèle à former la main-d'œuvre locale avec 500 000 heures dédiées aux apprentis et aux personnes en reconversion professionnelle, ce qui devrait contribuer à créer un vrai écosystème industriel maritime.
L'environnement n'est pas oublié dans cette course aux mégawatts verts. TotalEnergies annonce débloquer 60 millions d'euros pour compenser l'impact écologique du projet et développer la biodiversité normande. Un engagement qui témoigne d'une approche industrielle moderne, où rentabilité économique et responsabilité environnementale tentent de cohabiter dans les eaux agitées de la transition énergétique française.