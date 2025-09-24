Neferith

Ce genre d’argument ne survivra pas sur le long terme. Si ça a couté aussi cher, c’est bien parce qu’on ne pouvait pas faire du mauvais boulot. Mais on sait aujourd’hui qu’une centrale peut généralement tenir bien plus de 40 ans (Fessenheim n’aurait pas du etre fermé). On devrait pouvoir les faire vivre 50 ans au moins, peut etre plus.

Un parc éolien va durer 20/25 ans. Après bien sur on peut reconstruire de nouvelles eoliennes, mais faut pas croire que c’est propre.

Et le vrai scandale dans toute cette affaire, c’est las pensé court termiste. Depuis le début le plan était de passer à des réacteurs qui nous permettent de ne plus dépendre que le l’uranium. On a accumulé des stocks de plutonium dans ce sens. Hors on a tout laissé tomber. Ironie des pays comme la Russie se sont pas géné pour rebondir sur nos connaissances dans le domaine.

Bref moi j’aurais envie de dire : le mix energetique ? Oui pourquoi pas. Mais la vérité c’est que genre de sujet n’est pas un débat public. On parle de décisions qui doivent impacter la France sur 40/50 ans, ou sur des choses qui ne pourront etre au point que d’ici 30 ans (Pour les réacteurs nucléaires nouvelles générations). A part via des ingénieurs et des chercheurs qualifiés, chaque décision peut avoir un résultat désastreux pour l’economie. Et c’est pas un probleme de cout. L’argent n’a jamais été le fond du probleme, car sans energie utilisable tes petits euros vont bien vite perdre toute leur valeur. Donc oui, ça coute hyper cher, mais le but est bien de réfléchir sur des périodes très longues. Le probleme du nucléaire actuelle, c’est la dépendance à l’uranium. Il faut passer à la suite. Il faut penser à l’après, pas à maintenant.