La pression compétitive est réelle, et l'Allemagne ne part pas en tête. Aux États-Unis, Helion vise une centrale opérationnelle pour alimenter les bâtiments de Microsoft dès 2028, tandis que le département américain de l'Énergie cible lui aussi le milieu des années 2030. Google avait déjà signé un accord avec Commonwealth Fusion Systems pour alimenter ses centres de données, preuve que les géants du numérique ont pris le virage bien avant les États. La France, elle, tente de se positionner avec le projet GenF de Thales, orienté vers la fusion par confinement inertiel, une approche encore plus éloignée du stade commercial. Et en Grande-Bretagne, First Light Fusion promet un gain énergétique x1000 grâce à une méthode radicalement distincte.

Le financement allemand est loin d'être bouclé, le soutien fédéral reste conditionnel, et personne n'a encore démontré qu'un stellarator peut tenir à l'échelle industrielle. Francesco Sciortino, PDG de Proxima Fusion, affiche pourtant une certitude tranquille : « Nous travaillons à connecter la première centrale à fusion commerciale au réseau électrique allemand. » Le fossé entre un mémorandum d'accord et un réseau électrique alimenté reste vertigineux.