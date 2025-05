Après l'annonce forte du partenariat renforcé entre l'UE et le Japon, voilà que cette manne financière va aussi aider à métamorphoser l'industrie automobile européenne. Le programme cible explicitement « des solutions de transport plus propres et plus compétitives », avec des véhicules électriques nouvelle génération, des techniques de fabrication avancées pour composants, et la cybersécurité. L'Europe veut en quelque sorte reprendre le volant de l'innovation automobile.