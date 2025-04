Sopilou

Le patriotisme ? Pourquoi donc ?! Pour un pays qui ne respecte même pas la volonté de ses électeurs ?! Allons donc !!! Arrêtez de nous prendre pour des idiots !!! Le patriotisme, je me mets où je le pense. Et si j’étais un ingénieur chevronné, je n’hésiterai à me tirer aux USA ou ailleurs, où là (contrairement en France et en Europe), je serais payer en ponts d’or et d’argent, à la hauteur de ce que je mérite réellement (et pas au SMIC ou un salaire inférieur à 3000 euros comme en France ou en Europe) avec maison et voiture Tesla de fonction, etc… Demandez à Yann Lecun, partir aux USA, c’est la meilleure chose qu’il est faite de sa vie. Alors, s’il vous plaît, stoppez vos boniments avec votre patriotisme européen, blablabla !!! Même moi qui était pro européen, j’ai bien changé récemment. Pour le reste, le patronat français ( et européen) n’a pas changé, ni l’administration française, aussi durs qu’auparavant. Et comme les caisses de l’Etat sont vides, et même endettées jusqu’au cou, je le rappelle…