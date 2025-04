La plateforme de Dassault Systèmes apportera sept « industry solution experiences » intégrées à la plateforme 3DEXPERIENCE (« Winning Concept », « Program Excellence », « Ready for Rate », « Co-Design to Target », « Cleared to Operate », « Build to Operate » et « Keep Them Operating »). Elles couvriront l'ensemble du cycle de vie des aéronefs, de la première esquisse jusqu'au dernier vol commercial.