Réduction des émissions en vue : Airbus annonce une flotte transatlantique éco-responsable

Ces nouveaux navires fonctionneront à l'aide d'une combinaison de six rotors Flettner, des cylindres rotatifs utilisant le vent pour avancer, et de deux moteurs bi-carburant, fonctionnant au diesel maritime et à l'e-méthanol. Un logiciel de routage optimisera les voyages en maximisant l'utilisation de la propulsion vélique et en minimisant la traînée due à des conditions océaniques défavorables.