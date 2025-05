L'infrastructure numérique mondiale fut aussi au cœur des discussions ce lundi. Les câbles sous-marins, véritables artères du web mondial et touchés par différentes opérations malveillantes notamment en mer Baltique, ont toute l'attention particulière de l'UE et du Japon. Plus surprenante mais aussi importante, la « connectivité arctique », cette route pionnière qui doit garantir des flux de données fiables entre l'Europe et l'Archipel nippon, émerge aussi comme une priorité,