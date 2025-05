Le projet fait partie de l'initiative conjointe EU-Japan 6G-MIRAI-HARMONY, en lien direct avec le projet HARMONY porté par le Japon. Le consortium repose, et c'est sa force, sur une vraie diversité des partenaire… Aux côtés d'Ericsson France, on retrouve se trouvent des géants comme Apple, des instituts réputés comme Fraunhofer, des universités prestigieuses comme Pise et KU Leuven, et des acteurs spécialisés tels que IS-Wireless, Telefonica et Sequans.