La 5G fait toujours du bien à Ericsson

Pas de souci donc au niveau de la rentabilité de l'entreprise qui, outre des résultats supérieurs aux attentes, ressort renforcée de l'année précédente, et peut désormais se concentrer sur l'acquisition de Vonage, entreprise américaine spécialisée dans les API de télécommunications (qui pèse un peu plus de 5 milliards de dollars), qui compte quelque 100 000 clients et a déposé des dizaines de brevets aux États-Unis et ailleurs dans le monde.