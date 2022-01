Huawei voit son chiffre d'affaires global diminuer d'un tiers en 2021

Depuis plusieurs mois, Huawei, qui fut brièvement le numéro un mondial des ventes de smartphones , n'a plus accès aux chaînes d'approvisionnement mondiales de composants et ne peut plus commercialiser de produits sous Android. Le groupe tente donc de convaincre le public occidental avec son système d'exploitation maison, Harmony OS . Et si le temps livrera ses réponses, la proposition « autre » qu'Android ou iOS semble toujours rebuter une grande partie des consommateurs. N'oublions pas non plus la 5G , pour laquelle l'entreprise souffre aussi de nombreuses restrictions du point de vue équipementier, les autorités américaines considérant qu'elle utilise la technologie mobile de cinquième génération à des fins de surveillance pour le compte de Pékin.