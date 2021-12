Huawei officialise le P50 Pocket, concurrent du Galaxy Z Flip de Samsung

D'une part, les constructeurs travaillent à améliorer la jonction entre les deux côtés de l'écran et, d'autre part, les smartphones proposent maintenant de réelles performances. Ce sera donc le cas du Huawei P50 Pocket, qui sera équipé d'un Snapdragon 888 de Qualcomm, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne (une deuxième version existe avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage). Le seul bémol, et pas des moindres, c'est la connectivité 5G … complètement absente. Le P50 Pocket se limitera donc à la 4G.