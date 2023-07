Dites bonjour à la 6G : on vous détaille le plan de la France pour la prochaine génération des réseaux

Concrètement, le programme devra offrir aux acteurs des télécommunications les briques techniques et technologiques de la 6G pour renforcer la position de l'écosystème hexagonal. La plateforme France 6G devra rassembler et coordonner l'écosystème industriel, académique et institutionnel sur le chemin de la standardisation du réseau, en veillant au respect de la réglementation et en présentant des valeurs environnementales devenues indispensables.