La 6G, ce sera d'abord en Corée, mais ça arrive très vite

Afin de mettre en œuvre ce plan, il réalise actuellement une étude de faisabilité pour un projet de recherche et de développement sur les technologies 6G. Le coût de cette dernière est estimé à plus de 453 millions d'euros. En amont, le gouvernement encourage les entreprises locales à produire des matériaux, des pièces et des équipements pour la 6G, et insiste sur le fait que le réseau devra être ouvert à tous les appareils mobiles et compatible avec eux (open RAN).