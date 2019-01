LG ouvre un premier centre de recherche sur la 6G

Sergiy Palamarchuk / Shutterstock.com

Séoul espère devancer Pékin sur le terrain de la 6G

Une équipe de recherche chinoise dédiée à la 6G

« Le progrès n'attend pas » !La technologie de réseauest déjà à l'étude , même si celle-ci n'est pas attendue avant 2030. Avec un, la 6G pourrait être 10 fois plus rapide que la 5G. Deux pays ont lancé les hostilités : la Corée du Sud et la Chine.Alors que les premiers smartphones 5G arrivent sur le marché et que le réseau en lui-même devrait officiellement être lancé en 2019 et 2020 (et depuis fin 2018 dans une partie de la Corée du Sud), LG a annoncé, lundi, l'installation d'unbasé sur la prochaine génération de réseaux, la 6G, à Daejon,Le groupe sud-coréen s'est associé au prestigieux Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST), université à la pointe du secteur, pour espérer conserver une avance sur la concurrence internationale, qui elle aussi se penche déjà sur le chantier de la 6G.C'est le cas dequi a récemment annoncé par l'intermédiaire de l'Université de Jiangsu avoir constitué une équipe dont la mission sera de mener des recherches sur la 6G, comme l'indique le journal. L'Empire du Milieu envisagerait de démarrer les travaux de développement à partir de 2020, pour une hypothétique commercialisation d'ici 2030.