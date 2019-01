LG tease un mystérieux smartphone "touchless" pour le MWC

Adieu les traces de doigts sur l'écran

Une annonce pour le 24 février

Cet extrait d'une petite dizaine de secondes met en scène une main qui balaie une feuille de papier de gauche à droite sans la toucher. Le messagefait alors son apparition avant de laisser place à une annonce qui sera faite à l'occasion du MWC 2019. Ainsi, cette vidéo laisse suggérer queprésentera un appareil qui abandonnera (totalement ou partiellement) les fonctions tactiles pour privilégier la reconnaissance de mouvements.Nous pouvons ainsi imaginer que le prochain mobile haut de gamme de la marque tentera de se démarquer avec cette nouvelle technologie. Même si nous ne savons rien au sujet de cet hypothétique smartphone, ce dernier devrait uniquement réagir aux gestes de la main, sans que l'utilisateur ne soit obligé à presser l'écran. Cette fonctionnalité n'est pas sans rappeler lede Google. Celui-ci offre des possibilités similaires grâce à un radar miniature qui capte les mouvements de la main.Si le produit final est à la fois performant et abordable,pourrait se relancer face à la supériorité écrasante des acteurs majeurs de l'industrie comme Apple ou encore Samsung. Il y a pour le moment beaucoup trop de zones d'ombre autour de ce produit et il nous est impossible de tirer des conclusions hâtives. La conférence de LG du dimanche 24 février, soit juste avant l'ouverture du Mobile World Congress 2019, nous éclairera sans doute bien plus.