5G : la Cour des comptes dénonce un vrai manque d'intérêt des entreprises industrielles

À la différence des précédentes générations, la 5G a une vraie vocation à constituer un catalyseur d'innovation pour les entreprises, avec des centaines de milliards d'euros de retombées potentielles dans les dix ou quinze prochaines années et la création de plus de 20 millions emplois dans le monde. Mais tout cela repose sur de nouveaux usages et applications de la 5G. Et pour la Cour des comptes, le constat est simple : « ils n'existent pas encore ». Pourtant, l'ARCEP avait ouvert la voie en permettant de nombreuses expérimentations sur la technologie, et ce dès 2018, outre les consultations publiques organisées. Mais seuls les acteurs du secteur des télécommunications se sont pleinement investis dans le déploiement.