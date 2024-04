L'union sacrée de l'Europe et du Japon autour des matériaux avancés sur les marchés des puces et des batteries

« Le nouveau dialogue sur les matériaux avancés renforce notre coopération avec le Japon dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Ces matériaux sont essentiels à notre transition vers un avenir écologique et, en unissant nos forces, nous pouvons y parvenir plus rapidement. Je me réjouis à la perspective de voir les résultats de cette nouvelle coopération avec le Japon », a commenté mardi la commissaire à l'Innovation, à la Recherche, à la Culture, à l'Éducation et à la Jeunesse, Iliana Ivanova.