Le Japon et l'Europe main dans la main sur le numérique ? Puce, sécurité et câble sous-marin : voilà ce qu'il faut retenir

« Les ordinateurs hautes performances et les puces sont essentiels, et l'Europe est l'endroit idéal pour investir », a déclaré Thierry Breton. Il estime que « les puces inférieures à 2 nanomètres seront stratégiques pour l'intelligence artificielle, pour toute technologie à faible consommation et pour l'industrie du futur ». Ces puces devraient irriguer le secteur technologique dans les 5 prochaines années, à commencer par les smartphones et les tablettes.