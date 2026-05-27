Le leasing social électrique repart pour une troisième édition, avec 50 000 nouvelles locations à moins de 200 euros par mois. Pendant ce temps, Renault déploie le V2G sur sa R5 et Leclerc installe ses bornes de recharge dans toute la France.
Ce 26 mai 2026, le sommet « Électrifions la France » à l'Élysée a permis de faire et de relayer quelques annonces autour du concept de voiture électrique accessible à tous. Le gouvernement relance le leasing social pour 50 000 ménages supplémentaires, le constructeur Renault officialise une technologie de recharge bidirectionnelle inédite au monde, et les grandes enseignes comme Lidl ou Leclerc transforment progressivement leurs parkings en infrastructures de recharge. La bascule vers l'électrique s'accélère.
Leasing social voiture électrique 2026, tout ce qu'il faut savoir sur la troisième édition
Quand le gouvernement a lancé le leasing social en 2024, peu de monde s'attendait à un tel succès avec 100 000 ménages modestes, souvent éloignés des grandes villes, avaient pu rouler en voiture électrique pour moins de 100 euros par mois. Le 26 mai, la troisième édition du dispositif a été officialisée, avec 50 000 nouvelles locations disponibles et des mensualités comprises entre 100 et 200 euros selon les modèles. La nouveauté de cette édition, c'est que l'aide sera renforcée pour les véhicules dont la batterie et le moteur sont fabriqués en Europe.
Du côté des constructeurs, Stellantis est le premier à s'engager, puisque les pré-commandes de ses modèles éligibles ouvrent début juin, avec les loyers et les véhicules concernés annoncés dans la foulée. Le groupe, qui a annoncé un gigantesque plan d'investissement il y a quelques jours, va plus loin et pense déjà à l'après. Les ménages qui avaient signé un contrat lors de la première édition de 2024 et qui arrivent en fin de location à partir de 2027 se verront proposer une prolongation ou un renouvellement. Autrement dit, personne ne se retrouvera du jour au lendemain sans voiture et sans solution.
On assiste de toute façon à une transformation profonde du marché. En 2017, à peine une voiture neuve sur cinquante vendue en France était électrique. En 2025, c'était une sur cinq, et en janvier 2026, presque une sur trois. En moins d'une décennie, la voiture électrique est passée du statut de curiosité technologique à celui de choix majoritaire chez les acheteurs de neuf. La France compte aujourd'hui plus de 1,4 million de véhicules électriques sur ses routes, et ambitionne d'en produire un million par an sur son territoire d'ici 2030.
Renault lance le V2G sur la R5 en première mondiale et prépare déjà le passage au 800 volts
Rouler électrique, c'est bien. Que sa voiture génère de l'argent pendant qu'elle est garée, c'est encore mieux. C'est exactement ce que propose Renault avec son offre Vehicle-to-Grid, ou V2G, disponible sur la R5 fabriquée en France, et qui selon le constructeur est une première mondiale. Concrètement, la voiture se recharge quand l'électricité est bon marché, puis renvoie du courant vers le réseau aux heures de forte demande. Le conducteur peut alors espérer réaliser plus de 200 euros d'économies chaque année.
Le V2G ne restera pas l'apanage de la seule R5, c'est à noter, car Renault prévoit de le déployer progressivement sur l'ensemble de ses modèles, y compris la gamme Alpine, avant de l'étendre à d'autres pays européens. Et pour ceux qui s'inquiètent encore du temps passé à attendre une recharge sur autoroute, le constructeur annonce une autre évolution importante, avec le passage à l'architecture 800 volts dès 2028. Cette technologie, que l'on retrouve déjà sur certaines voitures haut de gamme, permet de recharger beaucoup plus vite qu'avec les systèmes électriques actuels en 400 volts.
Pour compléter le dispositif, Renault annonce l'ouverture de 93 stations de recharge ultra-rapide en France d'ici fin 2026, installées principalement dans ses concessions, le long des grands axes routiers. L'idée est de pouvoir recharger rapidement sans détour, au même endroit où l'on peut faire entretenir sa voiture. Pas sûr que cela suffise à atténuer la crainte de tomber en panne d'énergie loin de chez soi, mais chaque avancée est bonne à prendre. qui résiste encore dans les esprits malgré un réseau qui n'a jamais été aussi dense.
Leclerc et Lidl transforment les parkings de supermarché en bornes de recharge électrique
Pendant que les constructeurs et fournisseurs d'énergie font les gros titres, une autre révolution se prépare discrètement sur les parkings de supermarchés. Leclerc, l'enseigne qui s'est bâti une réputation sur les prix bas du carburant, a lancé cette année « Charge E-Lec », une offre de recharge déjà déployée sur plus de 3 000 points de charge en France, sans abonnement. Le distributeur s'engage à investir plus de 200 millions d'euros pour atteindre les 10 000 bornes d'ici 2035, dont une majorité rapides et ultra-rapides.
Lidl suit de près, mais avec un atout supplémentaire : le prix. Jusqu'au 31 juillet 2026, la recharge rapide via l'application Lidl Plus est affichée à 0,29 euro le kWh, ce que l'enseigne revendique comme le tarif le moins cher du marché. Pendant ce temps, Lidl continue d'équiper de nouvelles bornes l'ensemble de ses supermarchés, pour un investissement de 13 millions d'euros sur la seule année 2026. Faire ses courses et recharger sa voiture en même temps, une image qui semblait peut-être futuriste il y a cinq ans, est en train de devenir une réalité.
En ville et dans les agglomérations moyennes, Electra complète le maillage avec 300 millions d'euros investis d'ici 2030 et 1 000 nouvelles bornes déployées chaque année. Au total, la France compte déjà 180 000 bornes publiques et 2,3 millions de points de recharge privés, avec l'objectif d'atteindre 400 000 bornes publiques d'ici 2030. Et pour ceux qui hésitent encore, un dernier chiffre devrait finir de convaincre : rouler 12 000 km par an en électrique coûte environ 360 euros d'énergie, contre plus de 1 300 euros en diesel. Soit près de quatre fois moins cher, et pas pour quelques privilégiés, mais pour n'importe quel conducteur français.