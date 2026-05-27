Du côté des constructeurs, Stellantis est le premier à s'engager, puisque les pré-commandes de ses modèles éligibles ouvrent début juin, avec les loyers et les véhicules concernés annoncés dans la foulée. Le groupe, qui a annoncé un gigantesque plan d'investissement il y a quelques jours, va plus loin et pense déjà à l'après. Les ménages qui avaient signé un contrat lors de la première édition de 2024 et qui arrivent en fin de location à partir de 2027 se verront proposer une prolongation ou un renouvellement. Autrement dit, personne ne se retrouvera du jour au lendemain sans voiture et sans solution.