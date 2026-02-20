Laurent_Marandet

Electra est à 0,29 € le KVA en charge rapide: qui dit mieux ?

Je les ai trouvés par le plus grand des hasard.

Et c’est ce prix à la fois en France, Belgique et Luxembourg et ils annoncent de prochains tarifs de nuit réduits dans certaines stations, mais je n’ai pas trouvé sur leur site lesquelles. Le seul défaut c’est qu’il y a souvent la queue dans les grandes villes, surtout quand la borne 22 Kw voisine est à 0,49 € !