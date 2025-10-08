Des milliers et des milliers de nouvelles bornes de recharge électrique pourraient bientôt voir le jour dans les gares françaises. C'est en tout cas le pari de la SNCF, qui vient de dégainer un appel d'offres XXL qui doit l'aider à rattraper un certain retard sur la recharge rapide. L'objectif est de transformer ses 3 000 gares en points névralgiques pour les conducteurs de véhicules électriques, avec une sélection des opérateurs attendue pour avril 2026, comme nous l'apprend l'Informé.