Imaginez pouvoir suivre, en vacances, à la maison ou dans votre wagon, le déplacement de n'importe quel train en temps réel ? C'est ce que Nicolas Wurtz, ancien conducteur de train reconverti à la Tech à la SNCF, a rendu possible avec Carto Tchoo, un outil gratuitement accessible en ligne qui affiche la position exacte des TGV, OUIGO, Intercités, Lyria, RER et TER du pays. Et la plateforme ne cesse d'évoluer !