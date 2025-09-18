Gratuite, accessible à tous, la plateforme Carto Tchoo suit en temps réel le parcours de chaque train du pays. Développée par un ingénieur de la SNCF, la carte est un petit bijou d'informations, aussi pratique qu'interactif.
Imaginez pouvoir suivre, en vacances, à la maison ou dans votre wagon, le déplacement de n'importe quel train en temps réel ? C'est ce que Nicolas Wurtz, ancien conducteur de train reconverti à la Tech à la SNCF, a rendu possible avec Carto Tchoo, un outil gratuitement accessible en ligne qui affiche la position exacte des TGV, OUIGO, Intercités, Lyria, RER et TER du pays. Et la plateforme ne cesse d'évoluer !
Une cartographie ferroviaire complète et accessible gratuitement
Remarquée par nos confrères de Numerama, Carto Tchoo mérite son quart d'heure de popularité ! Contrairement aux applications officielles souvent laborieuses, celle de Nicolas Wurtz fait de l'information ferroviaire une expérience fluide, presque addictive. D'un simple clic sur n'importe quel train, la vitesse instantanée, la provenance, la destination et les retards s'affichent, le tout en temps réel.
La richesse fonctionnelle de Carto Tchoo dépasse largement la simple géolocalisation de trains. Entre les tunnels, la signalisation, les passages à niveau et même l'électrification des voies, la carte dévoile les entrailles techniques du réseau français. Plus spectaculaire encore, la fameuse « carte de chaleur des retards » colore instantanément les zones ont un problème a pu survenir, en vous informant automatiquement sur le retard du train.
Cette débauche d'informations reste d'une simplicité biblique, puisqu'aucune inscription, aucun téléchargement, aucun euro ne vous sera réclamé. Trois clics suffisent pour plonger dans cet univers parallèle où chaque pixel raconte une histoire ferroviaire du moment. Les mises à jour s'effectuent automatiquement toutes les minutes, une réactivité qui ferait pâlir d'envie bien des applications et développeurs.
Le développeur de Carto Tchoo apporte sans cesse de nouvelles améliorations
Après avoir passé dix-huit années aux commandes des trains SNCF (2001-2020), Nicolas Wurtz a basculé dans l'ingénierie logicielle chez SNCF Connect & Tech. Son CV nous fait vite comprendre pourquoi son outil colle si parfaitement aux besoins réels des utilisateurs.
Si son projet était au départ baptisé « Carto Graou » en 2014, il l'a transformé en « Carto Tchoo » à l'été 2024, en allant bien au-delà du lifting cosmétique. Son idée était de distinguer clairement sa création grand public des autres. Ce processus lui a permis de libérer sa créativité, et figurez-vous que notre spécialiste ne s'arrête plus ! Encore ce mercredi, il dévoilait l'intégration des écartements de voies ferrées, le tout grâce à OpenStreetMap et Wikipedia.
Au tout début de l'été, Nicolas a pu métamorphoser les performances de Carto Tchoo, grâce à la base de données ClickHouse. Concrètement, analyser huit années de données de ponctualité ferroviaire prenait six interminables minutes sur MariaDB (un système de base de données relationnelle), contre 1,2 seconde aujourd'hui dans ClickHouse, « sans index, sans optimisation et sur la même machine », expliquait-il récemment.
L'optimisation de la carte ouvre la voie (vous nous excuserez pour ce jeu de mots) à des fonctionnalités inédites que le créateur distille au compte-gouttes, tout en maintenant le suspense auprès de sa communauté grandissante.