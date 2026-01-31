Pour cela, Renault a pris la décision de booster ses effectifs, en faisant appel à divers opérateurs en provenance de son usine argentine de Cordoba, mais aussi du Maroc. Cela afin de mettre en place une équipe de nuit, composée d'environ 600 employés, tous ayant évidemment une expérience dans la production de véhicules, en mesure d'assurer une production nocturne.

« Des salariés d'autres sites sont ainsi venus temporairement en renfort pour accompagner la formation et la montée en compétences des intérimaires recrutés localement, sur le territoire français », a confirmé Renault.