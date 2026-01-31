À Douai, le constructeur français Renault a engagé une montée en puissance de ses effectifs afin d’accélérer la production de la R5 E-Tech électrique. En instaurant un rythme de travail en continu, de jour comme de nuit, le groupe entend répondre plus efficacement à la forte demande autour de ce modèle.
Avec un chouia moins de 40 000 immatriculations enregistrées en 2025, la petite Renault 5 E-Tech s'est imposée comme la voiture électrique la plus vendue en France. Un joli coup pour le constructeur français qui est parvenu à (largement) détrôner la Model Y de Tesla, avec sa proposition néo-rétro particulièrement séduisante.
La Renault 5 E-Tech vampirise la production à Douai
Dans l'usine de Douai, on produit la nouvelle Alpine A290, mais aussi la petite Nissan Micra, les Scénic et Mégane E-Tech, sans oublier la très populaire R5 E-Tech. Environ 1 000 véhicules sortent quotidiennement des ateliers.
Pour ce qui est de la R5 E-Tech, avec une demande toujours très forte en concessions pour la petite citadine, Renault se doit de contenter ses clients, en livrant aussi rapidement que possible celle qui est désormais disponible à moins de 20 000€.
Une usine qui tourne jour et nuit pour répondre à la demande
Pour cela, Renault a pris la décision de booster ses effectifs, en faisant appel à divers opérateurs en provenance de son usine argentine de Cordoba, mais aussi du Maroc. Cela afin de mettre en place une équipe de nuit, composée d'environ 600 employés, tous ayant évidemment une expérience dans la production de véhicules, en mesure d'assurer une production nocturne.
« Des salariés d'autres sites sont ainsi venus temporairement en renfort pour accompagner la formation et la montée en compétences des intérimaires recrutés localement, sur le territoire français », a confirmé Renault.
Dans cette optique, le constructeur français a désormais mis en place une production en continu, de jour comme de nuit, et annonce la signature prochaine de nombreux contrats à durée indéterminée (près de 700) sur le site d’ElectriCity.
Cette montée en puissance industrielle doit permettre à Renault d’assembler environ 600 R5 E-Tech par jour, afin de répondre à une demande croissante, d’élargir l’accès à ce modèle très demandé, et de réduire au maximum des délais de livraison encore jugés trop longs par certains clients.