Les Français sont nostalgiques, mais avec un pied dans le futur et ont plébiscité la toute dernière R5 de Renault, qui caracole en tête des ventes de véhicules.
Les automobilistes ont visiblement la tête dans le rétro, et Renault l'a bien compris. Le constructeur français, confronté comme les autres à un net recul des ventes de véhicules neufs, a décidé ces dernières années de plonger dans le passé et de réactualiser les vieilles gloires qui ont fait son succès. Et à ce titre, la nouvelle R5 électrique semble avoir le vent en poupe. Les Français ont un coup de cœur pour cette citadine mignonne comme tout, et ont profité des aides de l'État pour se l'offrir.
La R5 caracole en tête des ventes de véhicules électriques en novembre 2025
Les véhicules électriques portent le marché de l'automobile ces dernières semaines, avec une part de marché de 26 % sur l'ensemble des nouvelles immatriculations comptabilisées durant ce mois de novembre 2025. Ce sont au total 132 927 nouvelles voitures qui ont été achetées par les consommateurs, un chiffre stable par rapport à novembre 2024 (-0,2 % pour être plus précis).
Renault a tout de même de quoi se réjouir. La R5 s'est écoulée à 5 286 exemplaires durant le mois de novembre. C'est plus qu'en octobre où 4 551 automobilistes avaient fait le choix de ce nouveau modèle 100 % électrique.
La R5 sera sans nul doute la voiture électrique la plus vendue en 2025 dans l'Hexagone. Une vraie victoire pour Renault, qui doit affronter une concurrence féroce de la part des autres constructeurs, mais qui s'explique également par un dispositif gouvernemental qui permet à la citadine d'être plus accessible auprès du grand public.
Renault sourit, les autres déchantent
La Renault R5 électrique profite en effet du leasing social. Ce dispositif, mis en œuvre sous l'impulsion du gouvernement, permet aux automobilistes dont le revenu de référence ne dépasse pas 16 500 euros de louer leur voiture, pour un loyer maximal de 200€ et la R5 fait partie des véhicules éligibles. Le constructeur avait d'ailleurs déclaré avoir reçu 10 000 commandes par ce biais pour sa dernière citadine électrique. Gageons que l'augmentation du bonus écologique en 2026 devrait donner un nouveau coup de fouet aux ventes de ce véhicule.
Si la R5 brille, la R4 fait la tête. Le véhicule ne brille pas dans les classements avec plus de 1 249 exemplaires écoulés, et malgré son éligibilité au leasing social. Ce n'est pas beaucoup mieux pour son concurrent historique, Peugeot, avec seulement 2 069 immatriculations de sa Peugeot e-208. Citroën est également à la peine avec 1 695 immatriculations en novembre 2025 de la Citroën C3.
Et Tesla dans tout ça ? Le recul des ventes continue pour le constructeur américain. Si la Model Y, qui n'est pas concerné par le leasing, est dans le top 10 du mois dernier, seules 659 nouveaux véhicules ont trouvé preneur. Les temps sont durs pour la marque d'Elon Musk en France, qui ne semble plus en odeur de sainteté, au bénéfice des marques françaises.