Les véhicules électriques portent le marché de l'automobile ces dernières semaines, avec une part de marché de 26 % sur l'ensemble des nouvelles immatriculations comptabilisées durant ce mois de novembre 2025. Ce sont au total 132 927 nouvelles voitures qui ont été achetées par les consommateurs, un chiffre stable par rapport à novembre 2024 (-0,2 % pour être plus précis).

Renault a tout de même de quoi se réjouir. La R5 s'est écoulée à 5 286 exemplaires durant le mois de novembre. C'est plus qu'en octobre où 4 551 automobilistes avaient fait le choix de ce nouveau modèle 100 % électrique.

La R5 sera sans nul doute la voiture électrique la plus vendue en 2025 dans l'Hexagone. Une vraie victoire pour Renault, qui doit affronter une concurrence féroce de la part des autres constructeurs, mais qui s'explique également par un dispositif gouvernemental qui permet à la citadine d'être plus accessible auprès du grand public.