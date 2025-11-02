Le mois d'octobre 2025 a été bon pour le secteur automobile, avec une croissance des +2,9% des immatriculations par rapport à la même période l'an dernier, avec 139 513 voitures neuves concernées. Mais ce chiffre en cache un autre bien plus important : celui de la hausse spectaculaire des immatriculations de véhicules électriques.

Car durant le même mois, les immatriculations de véhicules électriques ont elles explosé de +63%, avec 34 108 unités mises entre les mains des automobilistes. De quoi établir une part de marché record de 24%. Une hausse consécutive, sans surprise, au retour du dispositif de leasing social le 30 septembre dernier, qui a boosté le secteur.