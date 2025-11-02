La conjoncture actuelle est favorable pour le secteur de la voiture électrique en France, porté par l'entrée en fonction d'un nouveau dispositif.
En Europe, on considère qu'il va être nécessaire de transformer le parc automobile, pour qu'il tende vers une électrification la plus complète possible. Résultat, il existe des dispositifs de soutien pour que ces voitures soient préférées par les Français. Et quand on regarde les derniers chiffres établis au mois d'octobre, il semble que cela fonctionne !
Le leasing social fait tourner à plein le secteur des voitures électriques
Le mois d'octobre 2025 a été bon pour le secteur automobile, avec une croissance des +2,9% des immatriculations par rapport à la même période l'an dernier, avec 139 513 voitures neuves concernées. Mais ce chiffre en cache un autre bien plus important : celui de la hausse spectaculaire des immatriculations de véhicules électriques.
Car durant le même mois, les immatriculations de véhicules électriques ont elles explosé de +63%, avec 34 108 unités mises entre les mains des automobilistes. De quoi établir une part de marché record de 24%. Une hausse consécutive, sans surprise, au retour du dispositif de leasing social le 30 septembre dernier, qui a boosté le secteur.
La Renault 5, la star du moment
Un dispositif qui bénéficie d'abord et avant tout à nos constructeurs nationaux. Le groupe Renault vient en effet d'annoncer que son modèle Renault 5 E-Tech electric est le premier choix des ménages éligibles au leasing social, avec, au 30 octobre dernier, 10 000 commandes enregistrées par le constructeur.
Avec un tel niveau de commandes, on n'est donc pas étonné de voir la Renault 5 s'établir au sommet du classement des ventes de voitures électriques pour le mois d'octobre, avec 4 551 immatriculations. Suivent derrière la Peugeot 208 (2 438) et la Renault Scénic (1 670), avec sur la quatrième marche le premier modèle étranger, à savoir la Tesla Model Y (1 660).