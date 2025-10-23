Cette hausse, qui reste mesuré sur le papier, change tout dans les faits. Pour les ménages modestes, 100 euros de plus par mois, c’est souvent rédhibitoire. Et le rêve d’une voiture électrique "à prix d’abonnement téléphonique" s’éloigne. « Les offres sont beaucoup moins intéressantes pour les clients », admet Olivier Hossard (président du groupe Vauban) dans les colonnes du Parisien. Même chez Stellantis, leader incontesté du dispositif, on concède que "le rythme est bien plus lent que prévu".



À cela s’ajoute une forme de défiance grandissante envers l’électrique. Après plusieurs années de discours volontariste, les acheteurs se montrent plus prudents. Le marché de l’occasion thermique s’envole, les bornes publiques peinent encore à rassurer, et le coût d’assurance des véhicules à batterie fait grincer des dents. Beaucoup redoutent de s’enfermer dans une technologie perçue comme instable : trop dépendante des aides, trop soumise aux aléas du réseau et du prix de l’électricité.