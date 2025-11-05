La nouvelle Renault 4 E-Tech electric fait partie de la « short list » en ce qui concerne le trophée de voiture de l'année 2026, décerné par le jury européen « The Car of the Year ».
Sacrée voiture de l’année 2025, la Renault R5 électrique a su rallumer la flamme du rétro-futurisme à la française. Alliant design iconique, technologie moderne et prix maîtrisé, elle a marqué un tournant pour le constructeur au losange. De quoi se demander si Renault pourrait bien récidiver en 2026 avec un nouveau modèle pour le moins emblématique lui aussi.
La Renault 4 E-Tech pour succéder à la R5 (et au Scénic E-Tec en 2024) ?
Comme chaque année, le jury européen « The Car of the Year », composé de 57 journalistes représentant 23 pays, a examiné et évalué plus de 30 véhicules avant d’établir la liste des sept finalistes. Le futur lauréat succédera au Renault Scénic E-Tech Electric, couronné en 2024, ainsi qu’aux Renault 5 E-Tech Electric et Alpine A290, distinguées quant à elles en 2025.
En janvier prochain, la « Voiture de l'Année » pourrait bien être une certaine Renault 4 E-Tech. Le petit SUV électrique du constructeur français figure en effet parmi les sept finalistes, et devra donc tirer son épingle du jeu face à la Citroën C5 Aircross, au Dacia Bigster, à la Fiat Grande Panda, au Kia EV4, à la Mercedes-Benz CLA et à la Skoda Elroq.
Une baroudeuse électrique bientôt « Voiture de l'Année 2026 » ?
« Nous sommes très fiers que Renault 4 E-Tech electric figure parmi les sept finalistes du titre de Voiture de l'Année. C'est une belle reconnaissance pour cette voiture électrique pensée pour répondre à tous les besoins du quotidien », explique Fabrice Cambolive, CEO de Renault.
Rappelons que la Renault 4 E-Tech se veut une petite baroudeuse du quotidien, avec évidemment un design rétrofuturiste, mais aussi une longueur de chargement de 2,20 mètres et un coffre de 420 litres. Elle propose également une fonction Extended Grip, ainsi qu'une capacité de remorquage de 750 kilos.
Assemblée dans le nord de la France, à la Manufacture de Maubeuge, la petite R4 E-Tech est proposée avec deux choix de motorisation et de batterie, à savoir un moteur 90 kW et une batterie 40 kWh pour une autonomie jusqu'à 308 km, mais aussi avec un moteur 110 kW et une batterie 52 kWh pour une autonomie jusqu'à 409 km.
C’est la cinquième année consécutive que Renault parvient à placer l’un de ses modèles parmi les sept finalistes du prestigieux prix. Après la Mégane E-Tech en 2022, l’Austral Full Hybrid E-Tech en 2023, puis les Scénic E-Tech Electric, Renault 5 E-Tech Electric et Alpine A290 en 2024 et 2025, la marque au losange confirme ainsi une impressionnante régularité.