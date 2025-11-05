« Nous sommes très fiers que Renault 4 E-Tech electric figure parmi les sept finalistes du titre de Voiture de l'Année. C'est une belle reconnaissance pour cette voiture électrique pensée pour répondre à tous les besoins du quotidien », explique Fabrice Cambolive, CEO de Renault.

Rappelons que la Renault 4 E-Tech se veut une petite baroudeuse du quotidien, avec évidemment un design rétrofuturiste, mais aussi une longueur de chargement de 2,20 mètres et un coffre de 420 litres. Elle propose également une fonction Extended Grip, ainsi qu'une capacité de remorquage de 750 kilos.