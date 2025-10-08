Côté disponibilité, Renault renouvelle son programme coupe-file R Pass. Concrètement, à compter du 22 octobre prochain en France, les clients intéressés pourront se manifester auprès de Renault, afin de profiter d'une livraison prioritaire du véhicule.

Renault promet également que « chaque inscrit ayant passé commande pendant la période privilégiée accèdera à d'autres avantages exclusifs. »