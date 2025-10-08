Réinterprétation moderne de la Twingo de première génération de notre enfance, la future Twingo E-Tech electric se dévoile via quatre clichés, avant sa présentation officielle le mois prochain. Et ce sera bientôt « à vous d'inventer la vie qui va avec ».
Plus de trente ans après avoir révolutionné la ville avec son petit regard rond et son sourire malicieux, la célèbre Twingo s’apprête à renaître. Renault dévoile en effet une version électrique de son icône de 1993, mêlant nostalgie et modernité. Une promesse : retrouver l’esprit libre, espiègle et ingénieux qui avait conquis toute une génération d’automobilistes, tout en basculant (forcément) vers une motorisation 100% électrique.
Après les Renault 5 et Renault 4, le retour de la Twingo !
Voilà déjà quelques années que la Renault Twingo s’est convertie à l’électrique. Mais cette fois, il ne s’agit pas d’une simple évolution : Renault prépare une véritable renaissance. Cette nouvelle mouture se veut une réinterprétation contemporaine de la Twingo originelle, celle dans laquelle l'enfant que vous étiez dans les années 90 voyageait peut-être.
Renault précise à qui en douterait encore qu'il s'agit d'un véhicule de segment A, pensé principalement pour un usage urbain, et qui a été développé dans un temps record de deux ans seulement. Du côté du constructeur, on réaffirme la volonté de proposer cette nouvelle Twingo E-Tech electric à un prix d'entrée inférieur à 20 000 euros.
« Basée sur la plateforme AmpR Small dans une version adaptée à l'usage urbain, la Twingo E-Tech electric se veut Originale et astucieuse. Elle répond aux défis de notre époque en maximisant son efficience et en minimisant son empreinte au sol ainsi que son empreinte carbone », explique Renault.
Quatre premiers clichés avant la présentation officielle (le 6 novembre)
Afin de faire saliver les fans avant la présentation officielle de cette nouvelle Twingo E-Tech electrique, prévue pour le 6 novembre prochain, Renault met en ligne quatre clichés mettant en avant divers détails du design extérieur, comme des clins d'oeil au modèle de 1993.
On y (re)découvre notamment le célèbre capot plongeant de la Twingo, avec certains détails laissés intacts, pour rappeler le côté monovolume du modèle originel. À cela s'ajoutent évidemment les projecteurs full LED arrondis à l'avant, et toujours cette calandre qui semble nous sourire.
De son côté, l'arrière affiche une signature lumineuse en demi-lune, avec un tout nouveau monogramme et un look globalement modernisé. Aussi, Renault promet une Twingo E-Tech electric qui fera, comme son aïeule, la part belle à la couleur, pour une personnalité affirmée.
Côté disponibilité, Renault renouvelle son programme coupe-file R Pass. Concrètement, à compter du 22 octobre prochain en France, les clients intéressés pourront se manifester auprès de Renault, afin de profiter d'une livraison prioritaire du véhicule.
Renault promet également que « chaque inscrit ayant passé commande pendant la période privilégiée accèdera à d'autres avantages exclusifs. »