Dès 2027, les petites R4 et R5 de chez Renault devraient profiter de diverses optimisations en ce qui concerne la batterie comme le moteur, de quoi aboutir vers une autonomie plus confortable, dépassant (enfin !) les 500 km. Explications.
Alors que la transition vers la mobilité électrique s’opère tranquillement, de nombreux automobilistes demeurent réticents à franchir le pas. Le prix d’achat élevé des véhicules électriques, combiné à la crainte de manquer de batterie avant d’atteindre une borne de recharge, freine encore leur adoption. Entre coût et autonomie, le doute persiste sur la route du changement.
L'autonomie, encore et toujours
Chez Renault, la transition vers l’électrique s’appuie sur une gamme déjà bien fournie de véhicules zéro émission. Symbole récent de cette stratégie : la mythique R5, réinterprétée dans une version moderne qui séduit autant par son design nostalgique que par sa technologie. Dans son sillage, la R4 est venue enrichir ce catalogue rétro-futuriste, renforçant l’identité électrique du constructeur.
Cependant, malgré leur charme indéniable, ces deux modèles affichent pour l’heure une autonomie maximale de 410 km (cycle WLTP), et seulement dans leur version « Autonomie Confort ».
Vers 500 km d'autonomie pour les R5 et R4 (mais pas avant 2027)
Selon les informations du magazine L’Argus, Renault préparerait plusieurs évolutions techniques majeures pour ses modèles électriques. D’après un document interne provenant de l’usine Ampere de Cléon, les ingénieurs travailleraient sur une nouvelle batterie de 56 kWh ainsi qu’une version améliorée du moteur 6AK.
Si le fournisseur reste le même, à savoir AESC avec une fabrication à l'usine de Douai, cette nouvelle batterie bénéficierait de diverses optimisations, lui permettant de passer de 52 à 56 kWh. Une amélioration qui pourrait offrir aux futures R4 et R5 une autonomie plus compétitive face à la concurrence, et lever sans doute quelques angoisses chez les acheteurs.
En parallèle de cette nouvelle batterie, le moteur 6AK Evo bénéficiera lui aussi d’importantes améliorations techniques destinées à accroître son rendement et son efficacité énergétique.
Grâce à cette combinaison batterie-moteur optimisée, Renault vise une nette progression des performances. Dès 2027, les R5 et R4 électriques devraient ainsi franchir le cap symbolique des 500 kilomètres d’autonomie, un atout majeur pour séduire les automobilistes encore hésitants.