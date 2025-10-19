Selon les informations du magazine L’Argus, Renault préparerait plusieurs évolutions techniques majeures pour ses modèles électriques. D’après un document interne provenant de l’usine Ampere de Cléon, les ingénieurs travailleraient sur une nouvelle batterie de 56 kWh ainsi qu’une version améliorée du moteur 6AK.

Si le fournisseur reste le même, à savoir AESC avec une fabrication à l'usine de Douai, cette nouvelle batterie bénéficierait de diverses optimisations, lui permettant de passer de 52 à 56 kWh. Une amélioration qui pourrait offrir aux futures R4 et R5 une autonomie plus compétitive face à la concurrence, et lever sans doute quelques angoisses chez les acheteurs.