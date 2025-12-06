À noter que la Manufacture Ampere ElectriCity de Douai produit un total de six modèles électriques sur une seule et même ligne : la Renault 5 E-Tech electric donc, mais aussi les Renault Mégane et Renault Scénic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra et Mitsubishi Eclipse Cross. Ce sont environ 900 véhicules (dont deux tiers de Renault 5 E-Tech electric) qui en sortent chaque jour.

En France, la petite R5 électrique se positionne comme leader du marché électrique dans son ensemble depuis le début de l'année. C'est également le cas chez d'autres pays européens en octobre, notamment au Royaume-Uni, sans oublier les Pays-Bas et l'Espagne, où elle est leader de son segment.

En 2026, la R5 électrique pourra compter sur une gamme plus complète que jamais, mais aussi diverses améliorations et nouveautés à venir dès janvier, avec notamment la fonction One Pedal, ou encore un système de surveillance avancé, pour détecter fatigue et distraction chez le conducteur. A cela s'ajoutera la disponibilité de nouveaux stickers pour personnaliser son petit bolide.