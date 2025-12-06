Le constructeur français n'est pas peu fier d'annoncer que son usine Ampere ElectriCity de Douai a franchi un cap historique, avec 100 000 Renault 5 E-Tech electric produites en seulement 15 mois.
Depuis quelques mois maintenant, il n'est pas rare de croiser sur notre route une nouvelle Renault 5 E-Tech electric, de nombreux automobilistes ayant été séduits par cette proposition néo-rétro signée Renault, qui proposera bientôt le retour d'une autre icône de l'automobile, des années 90 cette fois : la Twingo.
Déjà plus de 100 000 R5 E-Tech electric sorties d'usine
Et pour cause, en seulement 15 mois, Renault a produit plus de 100 000 exemplaires de sa petite R5 E-Tech electic, dont le lancement commercial remonte à octobre 2024.
Le 100 000e véhicule, à savoir une version Techno à batterie 52 kWh (la combinaison finition/batterie la plus répandue), a été assemblé la semaine dernière. « Un événement célébré avec enthousiasme par l'ensemble des collaborateurs du site des Hauts-de-France », explique le constructeur.
Le « Made in France » célébré par Renault
Pour Renault, il s'agit aussi de célébrer le succès du « made in France », avec une R5 qui bénéficie de la certification Origine France Garantie. Le pôle Ampere ElectriCity regroupe les deux tiers de ses fournisseurs (dont la Manufacture de Cléon pour les moteurs électriques) dans un rayon de 300 kilomètres, ainsi que la plupart de ses clients dans un rayon de 1 000 kilomètres.
À noter que la Manufacture Ampere ElectriCity de Douai produit un total de six modèles électriques sur une seule et même ligne : la Renault 5 E-Tech electric donc, mais aussi les Renault Mégane et Renault Scénic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra et Mitsubishi Eclipse Cross. Ce sont environ 900 véhicules (dont deux tiers de Renault 5 E-Tech electric) qui en sortent chaque jour.
En France, la petite R5 électrique se positionne comme leader du marché électrique dans son ensemble depuis le début de l'année. C'est également le cas chez d'autres pays européens en octobre, notamment au Royaume-Uni, sans oublier les Pays-Bas et l'Espagne, où elle est leader de son segment.
En 2026, la R5 électrique pourra compter sur une gamme plus complète que jamais, mais aussi diverses améliorations et nouveautés à venir dès janvier, avec notamment la fonction One Pedal, ou encore un système de surveillance avancé, pour détecter fatigue et distraction chez le conducteur. A cela s'ajoutera la disponibilité de nouveaux stickers pour personnaliser son petit bolide.