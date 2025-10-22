En avril dernier, Renault dévoilait une version pour le moins radicale de sa petite R5 électrique : la Turbo 3E. Ce modèle rend hommage à la mythique R5 Turbo des années 1980, tout en adoptant les performances d’une véritable supercar électrique. Sa production sera limitée à 1 980 exemplaires, clin d’œil à l’année de naissance de son illustre aînée.