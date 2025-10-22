Il y a quelques jours, dans le cadre du Tour de Corse historique, la petite Renault 5 Turbo 3E a effectué ses premiers tours de roue publics, avec deux prototypes qui ont réalisé runs et autres drifts, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
En avril dernier, Renault dévoilait une version pour le moins radicale de sa petite R5 électrique : la Turbo 3E. Ce modèle rend hommage à la mythique R5 Turbo des années 1980, tout en adoptant les performances d’une véritable supercar électrique. Sa production sera limitée à 1 980 exemplaires, clin d’œil à l’année de naissance de son illustre aînée.
Premiers tours de roue pour la R5 Turbo 3E et ses 555 ch
Il y a quelques jours, Renault a franchi une nouvelle étape dans le développement de sa R5 Turbo 3E. Arborant un style spectaculaire et expressif, deux prototypes de pré-série ont pu réaliser leurs premières démonstrations publiques les 5 et 6 octobre derniers, à Calvi, en Corse.
« Agilité maximale, performances à couper le souffle et capacités de drift spectaculaires pour des sensations de conduite palpitantes : elle propose un concentré d'esprit sportif dans des proportions uniques », explique le constructeur.
Le petit bolide souhaite ainsi incarner l'ADN d'innovation et l'esprit de sportivité de ses aïeules, et bénéficie notamment pour cela d'une plateforme créée sur mesure en aluminium et optimisée par des éléments en carbone, le tout, chapeauté par Alpine.
Deux versions distinctes en hommage au Tour de Corse et à Jean Ragnotti
Les prototypes de la Renault 5 Turbo 3E ont offert un spectacle pour le moins remarqué lors de leurs démonstrations sur une esplanade fermée du port de Calvi, avant de prendre la route des emblématiques spéciales Notre-Dame de la Serra et Montegrosso.
Le public a pu découvrir deux versions distinctes : l’une affichant une livrée noire, jaune et blanche en hommage au Tour de Corse, et l’autre revêtue de rouge, de bleu et de blanc, pour un clin d’œil à la Maxi 5 Turbo de Jean Ragnotti, vainqueur en 1985.
Rappelons que cette Renault 5 Turbo 3E se distingue par la présence de moteurs sur les roues arrière, avec une technologie délivrant 2 x 204 kW, soit l’équivalent de 555 ch, et un couple impressionnant de 4 800 Nm, disponibles « encore plus instantanément qu’avec une motorisation électrique classique » selon Renault.
Cette architecture permet de contrôler indépendamment chaque roue, optimisant ainsi la répartition du couple pour renforcer l’agilité et le dynamisme du véhicule. Le côté ultra sportif est assuré par des trains avant et arrière à doubles triangles superposés.
Les réservations sont ouvertes depuis le 22 avril dernier, à partir de 160 000€, hors options, accessoires et choix de personnalisation. Les premières livraisons sont prévues quant à elles dans le courant de l'année 2027.