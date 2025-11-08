Après un alléchant teasing il y a quelques jours, Renault consent enfin à officialiser sa toute nouvelle Twingo E-Tech electric, laquelle vient rendre un vibrant hommage au tout premier modèle, lancé en 1993. Voilà qui ne nous rajeunit (toujours) pas.
Il y a (plus de) 30 ans, on a tous été, d'une manière ou d'une autre, sous le charme de cette étonnante citadine lancée alors par Renault : la Twingo. Un véhicule au look unique, décliné en de nombreux coloris, et qui invitait les automobilistes de l'époque à « inventer la vie qui va avec ». Si la marque Twingo a perduré au fil des décennies, le look intemporel de la « première Twingo »
La nouvelle Twingo E-Tech en hommage au modèle de 1992
Du côté de chez Renault, on déplore l'érosion d'un segment A très fort il y a encore quelques années, et qui représente aujourd'hui moins de 5% du marché européen.
Mais, toujours selon Renault, cette fragilité du segment A ne découle pas d’un désintérêt des consommateurs. La marque l'affirme, les automobilistes européens demeurent attachés à des véhicules abordables et compacts, parfaitement adaptés aux environnements urbains ou à un usage secondaire.
Pour le constructeur français, le problème provient davantage de l’offre, puisque la majorité des constructeurs s’en sont détournés, confrontés à la difficulté de concilier rentabilité, conformité réglementaire et exigences contemporaines des clients.
Une Renault Twingo façon 1993 pour redéfinir le Segment A en 2025 ?
C'est donc avec l'envie de « faire revivre l'esprit Twingo » que Renault souhaite relever le défi, et définir au passage un nouveau standard pour le segment A, en restant fidèle à l'esprit pionnier de Renault et de la Twingo originelle.
En effet, comme promis, ce nouveau modèle respecte l'ADN de la toute première génération, en prenant évidemment le soin de le moderniser. Son design emblématique, facilement identifiable au premier regard, s’associe à une habitabilité et une modularité revues et corrigées : cinq portes, deux sièges arrière indépendants et coulissants de série sur toutes les versions, dossier du siège passager avant rabattable…
Le constructeur promet une batterie LFP « parfaitement dimensionnée » (et jusqu'à 263 km d'autonomie WLTP), qui viendra se conjuguer à un moteur vif et léger de 60 kW.
Parfait pour la vie urbaine et péri-urbaine donc, où une fonction comme le « One Pedal » permettra d'appréhender sans fatigue les bouchons du quotidien.
Enfin, Renault promet que cette nouvelle Twingo E-Tech electric sera proposée à un tarif de lancement inférieur à 20 000 €, et qu'elle saura rester « très attractive » même dans ses versions les mieux équipées. Lancement prévu au début de l'année 2026.
Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle Twingo E-Tech electric façon revival 1992 ?