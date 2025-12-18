Présentée pour la première fois en novembre 2023 sous la forme d’un show-car, la Renault Twingo E-Tech Electric concrétise la promesse ambitieuse d’un tarif inférieur à 20 000 euros, rendant l’électrique plus accessible que jamais.
À compter du 8 janvier 2026, il sera possible de passer commande de la nouvelle Renault Twingo E-Tech Electric. L'inoubliable citadine lancée en 1993 sera de retour dans une version modernisée (et électrifiée), poursuivant ainsi la tendance néo-rétro lancée par Renault avec la petite R5. Ceux qui disposent d'un Twingo R Pass bénéficieront, à partir du 16 décembre, d'une période préférentielle de 22 jours (jusqu'au 7 janvier 2026 inclus) pour configurer et commander leur véhicule.
Après la R5, la Twingo (façon 1993)
Aujourd'hui, Renault n'est pas peu fier d'annoncer que « la promesse d'un véhicule à moins de 20 000€ a été tenue », en confirmant que sa nouvelle Twingo E-Tech Electric sera affichée à partir de 19 490€, avant toute forme d'aides gouvernementales. Il s'agira là de la version Evolution, laquelle disposera notamment d'un écran conducteur 7" (17,8 cm de diagonale), d'un écran central de 10" (25,4 cm) avec réplication smartphone et système multimédia connecté, du régulateur de vitesse, du freinage automatique d'urgence…
Avec les aides gouvernementales qui peuvent atteindre jusqu'à 4 770€ (en fonction des revenus du foyer), le tarif de la Twingo E-Tech Electric Evolution peut chuter à 14 720€.
Petit bémol à prendre en considération toutefois, cette version Evolution sera disponible… « ultérieurement ». Dans un premier temps, c'est la version Techno qui sera proposée par le constructeur français, à un tarif quant à lui légèrement supérieur à 20 000€ cette fois…
À moins de 20 000€ oui, mais pas tout de suite…
En effet, la Renault Twingo E-Tech Electric sera également déclinée en version Techno, à partir de 21 090 euros (hors aides gouvernementales 2025). Elle offrira de série des équipements habituellement réservés aux catégories supérieures, comme le système multimédia OpenR Link avec Google intégré, l'avatar IA Reno, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, la climatisation automatique, la conduite One Pedal, le dossier du siège passager avant rabattable, la caméra de recul numérique….
Côté jantes, il sera possible d'échanger les jantes 16" d'origine contre des jantes 18", disponibles aussi bien en version Evolution que Techno. Tous les modèles disposeront d'un même moteur de 60 kW, associé à une batterie de 27,5 kWh (pour 263 km d'autonomie). La recharge rapide sera proposée en option, et nécessitera d'opter pour le pack « Advanced Charge », affiché à 500 euros
Quatre teintes de carrosserie seront proposées au choix : Rouge Absolu, Vert Absolu, Jaune Mango et Noir Étoilé, avec en prime les Blanc Glacier et Gris Schiste disponibles au moment de l'ouverture des commandes de la version Evolution au printemps prochain.
À l’image de la récente R5, cette Twingo électrique a toutes les cartes en main pour rencontrer un succès rapide. Son positionnement tarifaire particulièrement attractif, associé à un design rétro attachant, devrait séduire un large public d’automobilistes.
Reste que certains pourraient tiquer face à une autonomie encore très limitée (263 km en cycle WLTP) d’autant que certaines options clés, comme la charge rapide, impliquent de faire grimper sensiblement la facture.