À l’image de la récente R5, cette Twingo électrique a toutes les cartes en main pour rencontrer un succès rapide. Son positionnement tarifaire particulièrement attractif, associé à un design rétro attachant, devrait séduire un large public d’automobilistes.

Reste que certains pourraient tiquer face à une autonomie encore très limitée (263 km en cycle WLTP) d’autant que certaines options clés, comme la charge rapide, impliquent de faire grimper sensiblement la facture.