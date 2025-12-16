Sale temps pour la planète : sous la pression d'un secteur auto en crise et des capitales industrielles, Allemagne et Italie en tête, l'Union européenne est en train de détricoter son horizon du tout électrique en 2035. Présenté à Strasbourg ce mardi 16 décembre, le "paquet automobile" de la Commission acte un recul politique majeur. La fin des ventes de voitures neuves thermiques n'est plus une ligne rouge, mais un objectif modulable, pensé pour ménager les industriels… et les emplois.

Après 2035, des moteurs thermiques… mais sous conditions

Dans la version mise sur la table, l'obligation devient un objectif de -90% d'émissions à l'échappement pour les voitures et utilitaires légers neufs à partir de 2035 (par rapport aux niveaux de 2021 contre 100% auparavant). Les 10% restants devront être compensés via des mécanismes de crédits (acier bas carbone produit dans l'Union européenne, carburants synthétiques et biocarburants non alimentaires). Autrement dit, hybrides rechargeables, prolongateurs d'autonomie et moteurs à combustion interne pourront encore être commercialisés au-delà de 2035.