La Norvège est un pays modèle dans ce qui est du développement des véhicules électriques. Que ce soit dans ses ambitions (la fin des ventes de voitures thermiques neuves pour 2025), ou dans la réalité de son marché.

En effet, elle a enregistré un mois de novembre exceptionnel à ce niveau, avec des ventes de voitures qui ont été pour plus de 97% des voitures électriques. Plus exactement, 19 427 voitures sur les 19 899 immatriculées dans le pays le mois dernier étaient électriques.