Un pays du nord de l'Europe avance toujours plus vite dans la décarbonation de son parc automobile. Au point de rendre même déjà presque obsolètes auprès du public les voitures thermiques.
Au niveau de l'Union européenne, c'est en ce moment de grandes discussions pour savoir si l'on pourra tenir l'objectif de ne plus vendre de voitures thermiques neuves à partir de 2035. Un objectif pour lequel la France n'a plus beaucoup d'allant, alors qu'en Allemagne, on veut même l'oublier. C'est là un vrai contraste avec ce qu'il se passe dans un pays situé un peu plus au nord !
En Norvège, plus de 97% des voitures neuves vendues en novembre dernier sont électriques
La Norvège est un pays modèle dans ce qui est du développement des véhicules électriques. Que ce soit dans ses ambitions (la fin des ventes de voitures thermiques neuves pour 2025), ou dans la réalité de son marché.
En effet, elle a enregistré un mois de novembre exceptionnel à ce niveau, avec des ventes de voitures qui ont été pour plus de 97% des voitures électriques. Plus exactement, 19 427 voitures sur les 19 899 immatriculées dans le pays le mois dernier étaient électriques.
Le chiffre se maintiendra-t-il après la fin des avantages fiscaux ?
Il faut dire que ce mois a été aussi très particulier, car avec, à partir de 2026, la fin des avantages fiscaux relatifs aux véhicules électriques, les Norvégiens se sont rués vers leur concessionnaire pour acheter en avance une de ces voitures. Résultat, on compte 8 500 achats de plus qu'au mois d'octobre, avec Tesla comme principal bénéficiaire de cette ruée.
Pour autant, cet événement exceptionnel est loin d'expliquer le taux exceptionnel de vente de véhicules électriques en Norvège. Tout au long de l'année 2025, on a pu y enregistrer une part de marché des véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs s'établissant chaque mois à au moins 93%. Et ce, en progression logique par rapport à 2024, où déjà la part de marché des véhicules électriques sur l'ensemble de l'année était de près de 89%. Alors, la fin des avantages fiscaux changera-t-elle cette tendance lourde ?