Paris a organisé cette semaine une grande rencontre avec tous les acteurs de la filière automobile, afin de dresser une position cohérente de la France avant le 10 décembre, quand la révision du règlement européen sur les émissions en CO2 sera présentée.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos dirigeants souhaitent soutenir le plus possible nos constructeurs, et ne pas les handicaper en leur imposant une nouvelle réalité qui leur serait totalement défavorable (et favorable aux constructeurs électriques chinois). Il est ressorti de cette rencontre que Paris veut avancer vers la fin des moteurs thermiques au sein d'un cadre de préférence européenne, pour aider les constructeurs automobiles à se développer dans l'électrique.

Toujours dans cette idée de ne pas être nocif pour ses entreprises, l'exécutif affiche aussi une plus grande flexibilité sur l'idée qu'il puisse y avoir encore des véhicules thermiques neufs vendus sur le Vieux Continent après 2035.