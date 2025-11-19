Neferith

Le problème est surtout que cette réglementation a déjà eu les effets délétères sur les entreprises Européenne, en leur imposant un virage brutal. Qu’ils fassent sauter ce verrou, ils n’auront surement pas le choix, car je doute que d’ici dix ans le parc de voiture ait changé à 100%.

Qu’il ait une transition vers autre chose que des voitures thermiques, il est assez logique que ça se produise à terme. Mais les reglementations de ce genre sont une aberration, à moins qu’elles soient là pour confirmer un fait déjà établi. Hors les mecs ont signé pour la disparition du thermique, sans savoir si en 2035 les voitures electriques seront disponibles et adapté à tous dans les délais et au détriment des constructeurs historiques.

Le gagnant dans l’histoire : j’imagine la Chine, un des pays qui a le plus pollué ces 30 dernières années.