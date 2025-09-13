Du côté politique, le chancelier allemand Friedrich Merz a pris fait et cause pour les constructeurs. Lors du salon de Munich, il a appelé à « une réglementation européenne intelligente, fiable et souple ». Selon lui, une approche trop rigide sur le CO₂ « menace la compétitivité et donc la transformation de l’ensemble du secteur ». Le message est clair : sans assouplissement, l’industrie européenne pourrait se retrouver en difficulté face aux concurrents asiatiques et américains.

Les industriels décrivent une situation tendue. Les ventes de voitures électriques ne décollent pas autant qu’espéré. Les bénéfices fondent et les carnets de commandes ne compensent pas les investissements massifs exigés par la transition énergétique. À cela s’ajoutent des tensions commerciales qui pèsent sur les exportations. Ce cocktail pousse les groupes automobiles à réclamer un calendrier plus souple pour éviter des fermetures d’usines ou des suppressions massives d’emplois.

Le Green Deal européen, adopté en mars 2023, avait pourtant été présenté comme une feuille de route ambitieuse. Mais la pression économique et sociale remet la stratégie sur la table. La Commission accepte désormais d’accélérer le réexamen pour ne pas laisser s’installer un fossé entre objectifs politiques et capacités industrielles.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement (EEA), le transport routier représentait 21,1 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE-27 en 2022. Le secteur des transports dans son ensemble pesait alors près de 29 %. Il reste 10 ans à l'UE pour verdir les routes du vieux Continent.