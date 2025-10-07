C'était dans les bacs depuis quelque temps. La Chine va finalement imposer un système de licence à l'exportation pour ses constructeurs de véhicules électriques à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, comme nous le rapporte le média Autonews.

« En normalisant les exportateurs et les procédures, la nouvelle politique contribuera à contrôler la sortie de produits de mauvaise qualité à la source et encouragera les constructeurs automobiles à passer d'un modèle de croissance axé sur le volume à un modèle axé sur la qualité » a résumé le secrétaire général de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, Cui Dongshu.