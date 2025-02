Etre_Libre

Seul pays à subventionner à mort l’électrique, non pas par magie, mais via leur industrie pétrolière ; eh oui.

C’est donc grâce à la production et vente de pétrole qu’ils financent cela, et ils n’ont aucun intérêt à ce qu’on diminue notre propre consommation en pétrole.

PS : j’ai eu 6 jours une Zoé de 2023 prêtée récemment, avec un froid modéré (0 à 7 degrés la journée) : autonomie catastrophique même avec le pied léger, et il faut passer son temps à la recharger.

J’ai voulu recharger plus rapidement à une borne publique dans ma ville : pas de paiement en carte bancaire avec un simple TPE, en 2025 ; et vive le progrès.

Il faut installer une application etc… j’ai mis un temps fou et suis passé par leur site web. Et pas de suivi de charge ni sur la borne, ni sur le site web.

Aucun bouton pour arrêter la charge non plus ; j’ai dû couper via la voiture, et en débranchant côté voiture, ça a arrêté la charge.

Bornes publiques du Rhône (69).

Bref… je vais garder ma voiture GPL très longtemps (GPL et essence).