Le constructeur de véhicules électriques continue son annus horribilis en Europe. Car le mois de novembre est clairement une chute violente pour Tesla sur le Vieux Continent.
C'est maintenant une nouvelle qui n'étonne plus. Tesla a très mauvaise presse sur notre continent depuis un an, du fait de l'image de son patron Elon Musk, qui a notamment plusieurs fois cherché à s'immiscer dans la vie politique de nos pays – le tout quand les constructeurs chinois commencent à s'imposer chez nous. Résultat, à chaque trimestre, on apprend que Tesla vend moins que les années précédentes en Europe. Et ça continue toujours aussi durement en novembre, quand on observe attentivement les chiffres.
Les Européens refusent franchement Tesla
Tesla ne va pas très bien chez nous, c'est maintenant du sens commun. Et quand on regarde au premier abord les chiffres de vente en novembre, on peut apercevoir globalement un recul de -12% des ventes par rapport au même mois l'an dernier. Ce qui serait presque une bonne performance, vu l'état de la marque chez nous. Mais cette moyenne globale cache une énorme disparité.
Si l'on retire en effet le marché norvégien, les ventes de Tesla se sont effondrés de -36,3%. Plus encore, sur les plus gros marchés du Vieux Continent, la chute peut être encore plus rude. Ainsi, si pour l'Allemagne, le recul n'est que de -20,2%, ailleurs, c'est bien plus fort :
- Pays-Bas : -43,5% ;
- France : -57,8% ;
- Suède : -59,3%.
La Norvège, une exception qui s'explique
L'Italie est le seul marché de l'Union européenne à afficher une croissance très positive des ventes, de +58,5%, conséquence de la mise en place de mesures d'incitation financière à l'acquisition de voitures électriques. Et comme nous vous le disions, c'est surtout la Norvège (qui n'appartient pas à l'UE) qui maintient à flot les ventes européennes de Tesla, avec un nombre record d'immatriculations enregistrées.
Tesla a écoulé le mois dernier 6 215 véhicules dans ce pays, un nombre gigantesque, sachant que le deuxième marché le plus important est l'Allemagne, à 1 763 véhicules vendus. Ces ventes représentent une croissance de +175,2%, et elles s'expliquent non pas tant par le glamour de l'entreprise américaine mais plutôt par des changements fiscaux à venir dans le pays nordique. Les avantages fiscaux liés à l'acquisition d'un véhicule électriques premium vont en effet prendre fin en Norvège en 2026. Les consommateurs ont donc précipité leur achat pour pouvoir faire jouer ce régime fiscal avant son extinction prochaine.
