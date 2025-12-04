Qesaco

Comment pouvez-vous affirmer que les consommateurs achètent moins de Tesla car « ils n’aimeraient pas » E Musk" ?

Vous pensez sérieusement que quelqu’un qui s’apprête à dépenser plusieurs dizaines de milliers d’euros se soucis de savoir ce que pense ou fait le grand patron de la marque ? : Jamais de la vie.

Tout simplement, si on achète moins Tesla, c’est parce que en effet, il y maintenant de la concurrence, notamment chinoise, qui propose des modèles très équipés, pas moches et moins chers … Ce n’est pas plus compliqué que cela.

Si Musk avait quelque chose à voir la dedans, cela voudrait dire que les clients se fichent du régime politique chinois en revanche ? Une totale absence de cohérence.

La Norvège a un pouvoir d’achat élevé grâce notamment …à la vente des productions de leurs hydrocarbures Ils sont « verts », électrique en vendant du CO2 … champagne