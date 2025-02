« L'Europe détient un quart de la totalité des brevets liés à des technologies propres dans le monde. C'est plus que la part des États-Unis et de la Chine réunies », a rappelé Ursula von der Leyen dans son discours d'ouverture du Sommet européen de l'industrie ce 26 février. Face à ses concurrents mondiaux de plus en plus agressifs, la Commission européenne veut maintenir une position de force, et s'affirmer sur les technologies d'électrolyse, sur la capture et le stockage du carbone ou encore l'éolien et les pompes à chaleur.